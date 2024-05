Putin «non si fermerà all'Ucraina, dopo punterà Moldavia e Georgia: conseguenze catastrofiche per tutto l'Occidente»

«Se non fermiamo Putin, Putin non si fermerà all'Ucraina. L'Italia e l'Europa devono avere chiaro che un successo di Mosca in questa guerra, comunque lo si voglia definire, avrebbe conseguenze catastrofiche per tutto l'Occidente, anche per i Paesi che oggi si sentono al sicuro. Se Kyiv dovesse soccombere, il Cremlino avrebbe via libera per puntare la Moldavia e la Georgia. La Cina, che copre le spalle a Mosca, avrebbe la conferma che l'Occidente non è in grado di difendere le democrazie. Sono appena stato in Estonia, e lì si stanno preparando a un attacco della Russia. Che sarà probabilmente ibrido, destinato alle infrastrutture critiche o ai sistemi cibernetici, non di invasione, ma sono convinti che arriverà». Lo ha detto all'Adnkronos Paul McCarthy, direttore per l'Europa dell'International Republican Institute, organizzazione fondata in epoca Reagan vicina all'ala meno isolazionista del partito repubblicano. McCarthy analizza e visita l'Est Europa da oltre 20 anni. «Ho studiato storia russa e sovietica, e dobbiamo capire che Putin si sente alla guida di un impero, che vuole dominare quello che considera il suo giardino di casa. Se pensiamo alla prosperità a lungo termine dell'Europa, non possiamo lasciare che si realizzi questo piano di ritorno al passato, all'impero di Pietro il Grande (ah, a proposito - sottolinea - in Estonia nessuno lo chiama Pietro il Grande, ma solo Pietro II, per farvi capire come è percepita diversamente quella storia nei paesi baltici). Il ritardo degli aiuti all'Ucraina, sia europei che americani, ha fatto male alla situazione sul fronte. L'obiettivo russo è quello di attaccare il più possibile con tutte le armi possibili da qui alle elezioni americane. Mettere l'Ucraina nella posizione negoziale più svantaggiosa possibile. Invece noi dobbiamo fare esattamente il contrario, portare Putin in un angolo e portarlo al tavolo delle trattative più indebolito che mai», conclude.

