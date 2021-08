Afghanistan, diretta: gli americani assumono il controllo del traffico aereo

Lunedì 16 Agosto 2021, 07:39 - Ultimo aggiornamento: 08:53

8.25 I militari americani garantiscono «la sicurezza del perimetro» dell'aeroporto di Kabul.

Truppe Usa assumono il controllo del traffico aereo (foto Afp)

8.18 Nuovo video dei talebani: promette «serenità». I talebani che hanno preso il potere a Kabul hanno lanciato un nuovo video in cui il vicecapo promette «serenità» alla nazione e di occuparsi dei bisogni della gente. «Questa è l'ora della prova. Noi forniremo i servizi alla nostra nazione, daremo serenità alla nazione intera e faremo del nostro meglio per migliorare la vita delle persone», dice nel video, citato dalla Bbc, il mullah Baradar Akhund seduto nel palazzo presidenziale circondato da miliziani armati. «Il modo in cui siamo arrivati era inatteso e abbiamo raggiunto questa posizione che non ci aspettavamo», dice ancora Akhund.

7.18 Caos spazio aereo. Diverse compagnie aeree hanno sospeso i collegamenti con l' Afghanistan o cambiato i piani di volo per evitare lo spazio aereo afghano. Lo riporta la Cnn. Emirates ha annunciato lo stop ai voli da e per Kabul. Stessa decisione per FlyDubai, come confermato da un portavoce. United Airlines ha invece fatto sapere che cambieranno i piani di volo con una decisione che interessa in particolare i collegamenti con l'India. Stessa scelta, secondo la Bbc, anche da parte di British Airways e Virgin Atlantic. Da Air India hanno fatto sapere alla Cnn che la compagnia aerea «sta monitorando attentamente la situazione» con l'obiettivo di continuare a garantire i voli da e per l' Afghanistan a patto che la situazione lo consenta.

7.17 Gli americani hanno lasciato l'ambasciata.Tutto il personale dell'ambasciata americana a Kabul ha lasciato la rappresentanza diplomatica, si trova presso l'aeroporto di Kabul e i militari americani garantiscono «la sicurezza del perimetro» dello scalo. Lo ha reso noto il Dipartimento di Stato. «Possiamo confermare che è stato completato il trasferimento in sicurezza di tutto il personale dell'ambasciata. Tutto lo staff dell'ambasciata si trova presso l'aeroporto internazionale Hamid Karzai, il cui perimetro è protetto dai militari americani», ha fatto sapere il portavoce, Ned Price, come riporta la Cnn.

We remind all American citizens and Afghan nationals that the security situation in Kabul remains unsafe. Please do not travel to the airport until notified. https://t.co/GFoQZrmMXs — U.S. Embassy Kabul (@USEmbassyKabul) August 16, 2021

7.00 L'ambasciata russa non evacua, fa sapere l'agenzia Tass. L'ambasciata russa a Kabul continuerà a lavorare come al solito, perché il personale ha preso precauzioni in anticipo per rafforzare la sicurezza, ha detto l'ambasciatore Dmitry Zhernov al canale televisivo federale Rossiya-1. «Abbiamo preso un importante pacchetto di misure per migliorare la nostra sicurezza, e al momento non ci sono minacce immediate al nostro personale o alle nostre strutture. Continueremo a lavorare qui con calma e come al solito», ha detto.

6.58 Johnson: «Nessuno vuole che l'Afghanistan diventi terreno fertile per il terrore»​. Il primo ministro Boris Johnson ha affermato che nessuno vuole che l' Afghanistan diventi un «terreno fertile per il terrore». Lo riporta la Bbc Parlando dopo una riunione del comitato di emergenza Cobra, ha detto che la situazione «continua ad essere estremamente difficile» e lo sarà ancora di più e ha invitato le potenze «simili» a lavorare insieme e a non riconoscere alcun nuovo governo senza un accordo. Mercoledì il Parlamento britannico sarà convocato per discutere della situazione. Intanto Johnson ha affermato che il Regno Unito lavorerà con il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e altri paesi della Nato per impedire che l' Afghanistan «ricada nel terrore» e ha chiesto uno «sforzo internazionale» dall'Occidente. Ha ammesso che la decisione degli Stati Uniti di ritirarsi dal Paese ha «accelerato le cose» in Afghanistan, ma ha aggiunto che «sapevamo da molto tempo che sarebbe andata così». Il Foreign, Commonwealth and Development Office ha affermato che il Regno Unito ha ridotto la sua presenza diplomatica, ma che il personale del governo «continua a lavorare per fornire assistenza ai cittadini britannici e al nostro personale afghano». Ai britannici in Afghanistan, oltre 4.000, è stato consigliato di partire. Per favorire le evacuazioni, il Regno Unito ha mandato nel Paese circa 600 soldati. Le forze di difesa britanniche hanno riferito alla BBC che la maggior parte del personale dell'ambasciata britannica è già stata trasferita fuori dal paese con voli militari. Tutti i voli commerciali da Kabul sono stati sospesi.

6.21 Rilasciato un ex vice capo dei talebani che era in carcere. L'ex vice capo dei talebani pachistani (Ttp) Maulvi Faqir Muhammad è stato rilasciato da una prigione in Afghanistan. Era stato arrestato dalle forze di sicurezza afghane nel 2013 e da allora era detenuto nel carcere di Pul e Charkhi a Kabul. «Ci congratuliamo con l'intera Ummah musulmana per il rilascio di Maulvi Faqir», ha detto il portavoce del Ttp Muhammad Khorasani in una dichiarazione e ha anche rilasciato una foto del Maulvi mentre era seduto in un'auto. Maulvi Faqir Muhammad è stato rilasciato mentre i talebani liberavano tutti i prigionieri dalle carceri di Pul e Charkhi e Baghram. Tra i detenuti rilasciati c'erano anche centinaia di altri prigionieri del Ttp. Maulvi Faqir è stato per lungo tempo il leader dei talebani pakistani nel distretto tribale di Bajuar vicino alla provincia di Kunar in Afghanistan. Si dice che sia persona molto vicina al capo di Al-Qaeda, Ayman Al-Zawahiri.

Prisoners leaving Kabul jail after being broken out by Taliban. pic.twitter.com/B84F2UrtEA — Richard Engel (@RichardEngel) August 15, 2021

6.00 Il presidente afgano Ashraf Ghani ieri sera ha detto di aver lasciato il paese per evitare lo spargimento di sangue mentre i talebani entravano nella capitale Kabul. In un post sulla sua pagina Facebook, Ghani ha detto di aver affrontato una decisione difficile, con il destino di milioni di abitanti di Kabul e la sicurezza della città in gioco dopo 20 anni di guerra in cui un numero incalcolabile di persone è già stato ucciso. «Per evitare spargimenti di sangue, ho pensato che sarebbe stato meglio andarsene», ha detto nei suoi primi commenti da quando ha lasciato il palazzo presidenziale ed è volato fuori dal paese. Ora si dovrebbe trovare in Uzbekistan.