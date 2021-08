Talebani, la parola tradotta dalla lingua pashto significa "studente". I talebani nascono come gruppo di studenti di scuoLa coranica in Afghanistan e Pakistan negli anni '90. Nascono come guerriglieri, quindi soldati non governativi, oppositori antisovietici in Afghanistan. Predicano una forma radicale di Islam sunnita.

Tra il 1995 e il 1996 hanno vinto la guerra civile afgana scoppiata tra gruppi rivali di mujaheddin successiva al ritiro dell’URSS (l'URSS ha occupato l'Afghanistan tra il 1979 e il 1989). Una volta al potere, hanno imposto un regime teocratico fino al 2001. Sono stati rimossi dal potere in Afghanistan dalla coalizione guidata dagli Stati Uniti nel 2001. Perché sono intervenuti gli americani? Perché i talebani offrirono rifugio ad al-Qaeda e Osama bin Laden. I Talebani hanno comunque continuato la loro attività oltre il confine in Pakistan e non hanno mai smesso di combattere per riacquistare forza e consensi attraverso atti di terrorismo e guerriglia.

Il gruppo ha resisito all'alleanza atlantica, ha visto passare tre amministrazioni statunitensi in una guerra che ha ucciso più di 6.000 truppe e contractor statunitensi e oltre 1.100 truppe NATO. Circa 47.000 civili sono morti, e circa 73.000 truppe afgane e agenti di polizia sono stati uccisi dal 2007. Si ritiene che siano morti anche decine di migliaia di combattenti talebani.

Nel febbraio 2020 talebani e americani hanno raggiunto un accordo di pace a Doha. Ora l'obiettivo di riprendere il potere in Afghanistan si presenta a portata di mano soprattutto dopo il ritiro della coalizione Nato dopo due decenni di guerra. I talebani stanno infatti invadendo avamposti militari, città e villaggi.