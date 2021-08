Lunedì 16 Agosto 2021, 21:43 - Ultimo aggiornamento: 22:09

Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, parla alla Nazione dalla Casa Bianca dopo quanto accaduto in Afganistan. Il presidente ha detto: «La nostra missione in Afghanistan non era quella di creare una democrazia, ma quello di evitare attacchi terroristici sul suolo americano».