Talebani avanzano verso Kabul quasi senza combattere: cade Sharana, assedio a Mazar-i-Sharif

Sabato 14 Agosto 2021, 11:51 - Ultimo aggiornamento: 11:53

La guerra dei talebani in Afghanistan non conosce giorno di sosta, così come la loro avanzata. I report che arrivano dalle varie province del Paese parlano di una resa delle forze governative quasi senza combattere. È caduta così Sharana, capoluogo della provincia orientale di Paktika. I Talebani hanno preso il controllo di diversi uffici governativi, compreso quello del governatore, del quartier generale della polizia, dell'intelligence e del carcere della città. Sharana è stata conquistata senza combattere dopo una mediazione per evitare uno «spargimento di sangue».

Talebani vicini a isolare Kabul

I Talebani potrebbero «isolare» presto Kabul. Una fonte diplomatica ha riferito nelle scorse ore alla Cnn di una valutazione dell'intelligence che ha indicato che la capitale afghana potrebbe essere «isolata» dai Talebani entro la settimana e ha sottolineato che questo non significa comunque che gli insorti «entreranno» nella città. Dopo giorni segnati dall'avanzata dei Talebani, il movimento controllerebbe la metà dei capoluoghi di provincia dell' Afghanistan.

Mazar-i-Sharif nel mirino dei Talebani

Gli insorti avrebbero lanciato attacchi su «vasta scala» contro questa città del nord dell' Afghanistan, capoluogo della provincia di Balkh. Lo scrive il sito di notizie Khaama Press dopo che i Talebani sarebbero riusciti in pochi giorni a prendere il controllo della metà dei capoluoghi di provincia dell' Afghanistan. Secondo il portavoce dell'amministrazione provinciale di Balkh, riporta Khaama Press, i Talebani hanno lanciato attacchi contro Mazar-i-Sharif da diversi fronti, mentre la 'vocè del movimento, Zabiullah Mujahid, ha rivendicato su Twitter un'avanzata verso la città. Mercoledì era stato a Mazar-i-Sharif il presidente afghano Ashraf Ghani per colloqui con il tagiko Atta Mohammad Noor e l'ex vice presidente ed ex signore della guerra uzbeko, Abdul Rashid Dostum. Dalla provincia di Paktia, nell'est dell' Afghanistan, fonti citate da Khaama Press parlano di violenti attacchi dei Talebani nel capoluogo Gardez. Su Twitter il portavoce del gruppo ha rivendicato l'ingresso dei Talebani nella città di Sharana, capitale della provincia di Paktika, sempre nell'est del Paese.