Afghanistan, i talebani conquistano Jalalabad e puntano Kabul

Domenica 15 Agosto 2021, 09:06 - Ultimo aggiornamento: 09:26

Prosegue l'avanzata dei talebani che hanno conquistato anche la città chiave di Jalalabad, nell'est dell'Afghanistan. L'ultima città conquistata dai militanti talebani lascia ormai la capitale Kabul come l'unica grande città rimasta in Afghanistan detenuta dal governo del paese. Jalalabad, la capitale della provincia di Nangarhar, è stata catturata senza combattere, come hanno spiegato all'agenzia tedesca Dpa due consiglieri provinciali e un residente.

L'avanzata dei talebani

I talebani sono entrati a Jalalabad alle 6 del mattino (1.30 Gmt), hanno spiegato alla Dpa. La cattura della città di Jalalabad con una popolazione stimata di oltre 280.000 abitanti e di altre aree della provincia dà agli insorti il ​​controllo del valico di frontiera di Torkham, la più grande rotta commerciale e di transito tra l' Afghanistan e il Pakistan. I talebani ora controllano almeno 25 capoluoghi di provincia delle 34 province dell' Afghanistan. Tutte queste città sono state catturate in 10 giorni. Mentre i talebani avanzano verso Kabul, paesi tra cui Stati Uniti, Germania e Francia hanno iniziato le operazioni di evacuazione del personale locale dall' Afghanistan.

La decisione su Kabul

I talebani hanno affermato che la decisione di prendere militarmente la capitale Kabul non è stata ancora presa dal gruppo. «Più tardi verrà presa una decisione separata su Kabul», ha spiegato all'agenzia tedesca Dpa il portavoce del gruppo di insorti Zabihullah Mujahid. «La gente dovrebbe essere certa che non vogliamo uno stato di guerra a Kabul o, Dio non voglia, che nessuno venga danneggiato».

Talebani nel palazzo del signore della guerra

Decine di combattenti talebani che armi in pugno entrano nel sontuoso palazzo Abdul Rashid Dostum, signore della guerra e acerrimo nemico degli insorti che avrebbe dovuto difendere la città di Mazar-i-Shariffuggiti e invece è fuggito. A mostrarli è un video diffuso da Al Arabya nel quale gli insorti si riprendono mentre ridono e si siedono sui divani di raso, passandosi i servizi di tè dorati e mostrando i lo sfarzo del palazzo.