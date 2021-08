I talebani sono entrati a Kabul

Dalle prime ore dell'alba in Afghanistan i talebani sono entrati nella capitale, Kabul. Le milizie estremiste hanno quindi conquistato i palazzi del potere e messo in fuga il presidente Ashraf Ghani, che si sarebbe rifugiato in Tagikistan.

Dalla capitale afghana sono in fuga anche i cittadini italiani e il corpo diplomatico che proprio in questi minuti dovrebbe volare con un volo speciale in Italia.

