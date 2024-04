TikTok, il bando negli Usa è legge: lo stop se non verrà venduta entro 9 mesi. Il Ceo: «Faremo ricorso e vinceremo»

Ha oltre 1 miliardo di utenti attivi mensili, è disponibile in oltre 150 paesi nel mondo, vale 225 miliardi di dollari e solo negli Stati Uniti ha raggiunto la cifra record di 16 miliardi di ricavi nel 2023. Sono alcuni numeri di TikTok, l'app che ha conquistato i giovanissimi a colpi di video brevi su smartphone, un formato poi copiato da Instagram e YouTube. Oggi il presidente americano Joe Biden ha firmato la legge per bandirlo negli Stati Uniti dopo che anche il Senato si era espresso a favore, se i cinesi dovessero rifiutarsi di venderlo. Ma la reazione del Ceo è stata chiarissima. «State tranquilli, non andremo da nessuna parte», ha detto Shou Zi Chew. «I fatti e la Costituzione sono dalla nostra parte e ci aspettiamo di avere ancora la meglio», aggiunge in un video diffuso dopo la firma da parte del presidente americano Joe Biden della legge approvata dal Congresso che impone alla cinese ByteDance di vendere entro nove mesi l'app che negli Stati Uniti viene usata da 170 milioni di americani. Ma il divieto significa davvero la fine di TikTok negli Stati Uniti? Dove potrebbe replicarsi questo scenario?

