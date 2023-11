Antisemitismo, in Francia si sospetta che dietro le centinaia di stelle di David sulle abitazioni degli ebrei ci sia un piano della Russia

Decine e decine di stelle di David spuntate su case dove abitano ebrei in diverse zone di Parigi e della Francia sono state collegate dagli inquirenti francesi a quattro persone di nazionalità moldava fortemente sospettati di essere all'origine degli stencil antisemiti. La pista, secondo quanto ha anticipato Le Monde, ha portato a un tentativo di destabilizzazione orchestrata dalla Russia, in particolare al gruppo Wagner. Praticamente un passaggio di una strategia ibrida che il Cremlino starebbe attuando in Francia per minare le condizioni di un dibattito democratico pacificato e quindi danneggiare le istituzioni democratiche.

In una dichiarazione rilasciata martedì 7 novembre il procuratore di Parigi ha rivelato che «le ricerche telefoniche effettuate suggeriscono che le due coppie di autori degli stencil siano state in relazione con la stessa terza persona».

E «a questo punto, non è quindi escluso che la marcatura delle stelle di David nella regione di Parigi sia stata effettuata su espressa richiesta di una persona residente all'estero».

Secondo l'analisi di Le Monde confermata da due perizie indipendenti, questa operazione è stata gestita dalla rete Doppelgänger, chiamata anche RRN (per Reliable Recent News: notizie recenti affidabili). Molti account X (ex Twitter) e Facebook che vi sono affiliati hanno diffuso su larga scala, a partire dal 28 ottobre, due foto degli stencil apposti sulle pareti di un edificio in rue de Rocroy, nel 10° arrondissement di Parigi - danni che avevano portato all'arresto di una coppia di cittadini moldavi di 28 e 33 anni.

L'infrastruttura di propaganda RRN, oltre ai bot (software progettati per eseguire compiti automatici) che pubblicano grandi quantità di messaggi sui social network, anima anche falsi siti di notizie in francese e hanno creato contraffazioni di grandi media (tra cui Le Monde). Una prima denuncia era stata già fatta il 13 giugno. In una rara dichiarazione, il Quai d'Orsay aveva all'epoca attribuito la paternità di questa operazione di influenza alla Russia.

