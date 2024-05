F16 in Ucraina, Russia minaccia escalation: «Possono trasportare testate nucleari. Provocazione di Usa e Nato»

La Russia ha messo in guardia contro il previsto arrivo in Ucraina degli F-16, avvertendo che gli aerei da guerra statunitensi saranno visti come un’escalation, considerato che potenzialmente possono essere utilizzati come piattaforme di lancio di armi nucleari. "Non importa quale modifica verrà fornita agli aerei, li tratteremo come dotati di capacità nucleare e considereremo questo passo degli Stati Uniti e della Nato come una provocazione intenzionale", ha dichiarato il ministero degli Esteri russo in una nota, accusandoo l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico di aver spinto la guerra in Ucraina sempre più vicino "al punto in cui raggiungerà la massa critica ed esploderà". Si prevede che Kiev riceverà presto i primi F-16 promessi dai membri della NATO. Belgio, Danimarca, Norvegia e Paesi Bassi hanno promesso diverse dozzine di jet e i piloti ucraini si sono addestrati per utilizzarli. Nel frattempo, la Russia sostiene da mesi che la consegna degli F-16 è una provocazione da parte della Nato perché possono essere equipaggiati per trasportare armi nucleari. "Se non lo capiscono, allora non valgono nulla come strateghi e pianificatori militari", ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov.

Ma non è chiaro - spiega il sito Business Insider - come gli F-16 da soli possano fare una differenza significativa in qualsiasi attacco nucleare contro la Russia, dal momento che alcuni aerei da guerra sovietici utilizzati dall’Ucraina, come il Su-24 e il MiG-29, possono già essere modificati per trasportare armi nucleari.

Il Su-24 ucraino può ora lanciare il missile britannico Storm Shadow, anche se non è immediatamente chiaro se questo potrà essere ripetuto con le armi nucleari.In ogni caso, Kiev non possiede armi nucleari nel suo arsenale, avendole cedute nel 1994 quando ha ottenuto l’indipendenza. È soggetto inoltre al Trattato di non proliferazione. La Russia, da parte sua, ha regolarmente minacciato di usare armi nucleari tattiche se ritiene che alcune linee rosse siano state superate dall’Occidente, anche se alcuni pensano sia un bluff.

L'F-16 è considerato un aggiornamento significativo della vecchia flotta di Kiev dell'era sovietica, con una portata più lunga, migliori capacità di armi e altri miglioramenti come la manovrabilità. Sono anche meglio allineati con gran parte delle attrezzature statunitensi che l’Ucraina ha ricevuto, come i missili anti-radiazioni ad alta velocità, destinati a obiettivi terrestri. Tuttavia, in una guerra in cui né Kiev né Mosca sono state in grado di ottenere la superiorità aerea, gli osservatori non sono sicuri di quanto significativamente l’F-16 cambierà il panorama del conflitto. La Russia ha schierato sistemi di difesa aerea avanzati come l’S-400, alcuni dei quali sono più sofisticati ed efficaci delle minacce affrontate dagli F-16 nelle precedenti zone di guerra, ha riferito Jake Epstein di Business Insider. "Esistono un'infinità di modi per rilevare questi F-16", ha detto a Epstein Brynn Tannehill, analista della difesa ed ex aviatore della Marina americana.