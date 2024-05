Guerra Ucraina, a che punto è? Dalla possibile offensiva russa in estate alla resistenza di Kiev in aria e via mare

I primi quattro mesi del 2024 hanno segnato uno dei periodi più difficili e tesi nel conflitto tra Ucraina e Russia, che dura ormai da un decennio, con inizio nel 2014. Le forze ucraine si trovano a dover resistere lungo tutta la linea del fronte davanti a un esercito russo che non solo si è ricostituito, ma gode anche del sostegno di un'economia russa riconvertita in modalità bellica oltre che del massiccio supporto cinese. Kusti Salm, segretario permanente del ministero della Difesa estone, in un'intervista del dicembre 2023 a Newsweek, ha commentato che il 2024 sarà un anno di grandi sfide per l'Ucraina, suggerendo che le forze di Kiev dovrebbero assumere una posizione più difensiva per ottenere qualche successo. Mosca sembra voler puntare a un logoramento dell'avversario nel lungo termine (la cosiddetta “strategia del tritacarne”) piuttosto che a dei risultati immediati. Tale strategia si è manifestata chiaramente durante le battaglie per città chiave come Vuhledar e Bakhmut, dove le perdite russe sono state particolarmente elevate, ma hanno comunque portato ai risultati sperati.