Germania, il discorso di Habeck: «L'antisemitismo islamista è inaccettabile»

L'antisemitismo nelle «manifestazioni islamiste a Berlino e in altre città tedesche è inaccettabile e ha bisogno di una dura risposta politica». Lo dice il verde Robert Habeck, vicecancelliere tedesco e ministro dell'Economia, in un video messaggio di quasi 10 minuti pubblicato su X. Secondo Habeck ci vuole anche una risposta dalle associazioni musulmane in Germania: alcune si sono distanziate chiaramente da Hamas e dall'antisemitismo, «ma non tutte, e alcune in maniera troppo esitante».

Il video è stato pubblicato in serata e sta facendo il giro dei social tedeschi. C'è una «responsabilità storica» della Germania, che ha promesso che gli ebrei non debbano mai più avere paura nel Paese, ma ora «questa paura è tornata», dice Habeck, che cita poi bambini ebrei che nelle ultime settimane hanno timore di andare a scuola, famiglie che nascondono le proprie origini o le proprie catenine con la stella di David. I musulmani che vivono in Germania hanno il diritto di essere protetti dall'estremismo di destra e dal razzismo, e lo stesso deve ora accadere se vengono aggrediti gli ebrei, spiega il vicecancelliere. In Germania c'è inoltre ancora un antisemitismo autoctono, anche se gli estremisti di destra si stanno talvolta contenendo per attaccare «tatticamente» i musulmani, continua Habeck. Il ministro aggiunge poi «preoccupazione anche per l'antisemitismo tra gli attivisti di sinistra», purtroppo anche tra i giovani.

A questi il politico dei Verdi dice che «l'anticolonialismo non può portare all'antisemitismo» o a presentare Hamas come «movimento di liberazione», perché «è una negazione della verità che non possiamo lasciare passare» dopo i massacri del 7 ottobre e la volontà di Hamas di distruggere Israele e tutti gli ebrei. Habeck sottolinea che la critica a Israele è permessa in Germania e ha commentato che la sofferenza dei palestinesi nell'attuale guerra «è un dato di fatto», ribadendo che Berlino chiede aiuti umanitari e sanitari immediati e ricorda sempre a Israele che «la difesa dei civili a Gaza è centrale»