Antisemitismo, perché cresce in tutto il mondo? La mappa dell'odio anti-Israele e la contrapposizione al sionismo

Da Sydney a Roma, da Berlino a Parigi: la fiaccola dell'antisemitismo illumina sinistramente sempre più città nel mondo dopo l'attacco di Hamas a Israele ormai tre settimane fa. Un attacco di tale ferocia da essere definito da molti un secondo Olocausto. Di certo da quel giorno si moltiplicano gli episodi contro gli ebrei. L'ultimo, che riecheggia quello analogo di Berlino di una settimana fa, è relativo all'apparizione di stelle di David sulle pareti delle case abitate da ebreia Parigi: prima in numerosi comuni della banlieue e ora anche in centro, nel quattordicesimo arrondissement, il quartiere del Cimitero di Montparnasse. Antisemitismo che si allarga per soffocare con la violenza il fenomeno storico e politico del sionismo.

Toronto - October 21st - Pro-Hamas rally organizers "Toronto4Palestine" harass diners at Jewish-owned Cafe Landwer and demand to boycott the "Zionist Cafe". #Antisemitism #AntisemitismCanada @TorontoPolice 1/2 pic.twitter.com/ISjlkyX0Xg — Documenting Antisemitism (@AntisemitismCA) October 21, 2023