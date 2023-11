Asilo Anna Frank in Germania vuole cambiare nome, ecco cosa è successo. Dall'Europa (anche in Italia) agli Usa, cresce l'onda antisemita

Dall'Europa agli Usa, cresce l'onda antisemita. E colpisce anche la memoria di Anna Frank, la bambina diventata simbolo dell'Olocausto con quel diario in cui ha lasciato al mondo la drammatica testimonianza della brutalità della persecuzione degli ebrei. A suo nome era stato intitolato un asilo di un paesino dell'est della Germania, che ora avrebbe deciso di cambiarlo. Un'idea che ha scatenato una bufera su tutti i media tedeschi e non solo, costringendo il sindaco del piccolo centro della Sassonia-Anhalt a mettere in stand-by l'iniziativa, annunciando che non è ancora stata presa nessuna decisione.