Paul Picot, viaggiare nel mondo con l'eleganza al polso

In quest’epoca sempre più globalizzata i segnatempo con funzione GMT consentono di mostrare due fusi orari contemporaneamente: l’ora della città di partenza (home time) e quella della destinazione (local time). Tradizionalmente indicata con l’acronimo GMT (cioè Greenwich Mean Time), questa funzione prende il nome dalla città inglese attraversata dal meridiano zero.

Da qui gli altri fusi orari indicano il tempo in più (+) o in meno ( - ) rispetto al GMT. Dal 1 gennaio 1972 la definizione, anche se tutt’oggi ancora citata ed attuale, è stata sostituita dalla sigla UTC (Tempo Coordinato Universale) e rappresenta l’ora che tutto il mondo utilizza come riferimento. Vediamo adesso di comprendere meglio le caratteristiche distintive dell’ultimo nato in casa Paul Picot, il Firshire Ronde GMT Megarotor.





La collezione Firshire Ronde è tra le più longeve all’interno del catalogo della casa svizzera. Nata all’inizio degli anni ’90 con una vasta serie di complicazioni esclusive , si è saputa adeguare nei decenni successivi alle nuove esigenze del mercato. Nel 2012 arriva il movimento automatico PP Megarotor con Day - Date, mentre nel 2015 è la volta del primo GMT, un Megarotor veramente speciale con quadrante in vero smalto “Gran Feu” che da subito diventa il nuovo riferimento al l’interno del catalogo del marchio. Oggi la sua evoluzione, pronta a