Si avvicina l’estate, i cronografi e i solotempo vengono riposti nei cassetti e arriva il momento di indossare dei modelli sportivi, meglio se impermeabili e quindi perfetti per il mare. Paul Picot nasce come produttore di modelli subacquei e può garantire una pluridecennale esperienza nel settore, come dimostra il nuovo Yachtman Club, ultima interpretazione della collezione Yachtman, nata nel 2006 come evoluzione del Plongeur.

LA VESTIBILITÀ

Il disegno della cassa, perfetto per integrarsi con il bracciale, viene valorizzato da un cinturino in caucciù dall’ottima vestibilità, in nero, blu e giallo. Nella versione con bracciale in metallo la chiusura è a deployant, con pulsante doppio per maggiore sicurezza in immersione. Un tocco di colore anche per la lunetta unidirezionale in zaffiro, nera alternata al bianco, blu, verde o giallo a mettere in evidenza i primi 15 minuti. All’interno un movimento automatico di produzione svizzera, garanzia di precisione.