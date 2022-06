Da Vacheron Constantin a Paul Picot, le lancette adesso sono neo-vintage

Guardare avanti? Certo, ma anche volgere lo sguardo indietro per prendere atto di quanto si è costruito e magari, chissà, farsi ispirare ancora. Vacheron Constantin ha reinterpretato l’Historiques 222, una delle icone della maison. Una celebrazione della marca e una reinterpretazione del proprio patrimonio storico. Lanciato nel 1977 in occasione del 222° anniversario dell’azienda, il segnatempo era stato ideato dal giovane designer tedesco Jörg Hysek (diventato poi famoso per le collaborazioni con Breguet e TAG Heuer) come nuovo emblema della categoria sporty chic. Per la prima volta la casa ginevrina integrava i codici sportivi dell’orologeria in un segnatempo che si faceva notare per le linee tese e gli angoli a vivo, conservando però una grande eleganza. Oggi Vacheron Constantin offre un’interpretazione aggiornata di questo leggendario modello, che arriverà in vendita a fine anno, rispettando i codici emblematici del predecessore come il diametro da 37 mm, la lunetta scanalata, il quadrante dorato, gli indici delle ore dritti e le lancette a bastone, bracciale integrato e maglie centrali esagonali. Si aggiunge anche la Croce di Malta a ore 5 realizzata in oro bianco lucido e saldata sulla base piatta della cassa.

Audemars Piguet celebra quest’anno il 50esimo anniversario del suo best seller: il Royal Oak. Questo iconico modello, disegnato come tradizione vuole da Gerald Genta, venne presentato per la prima volta al pubblico proprio il 15 aprile del 1972. A rendere omaggio al capostipite degli orologi sportivi di lusso è la nuova versione Jumbo Extra - Piatto da 39 mm, animato dal nuovo calibro 7121 di Manifattura, un movimento automatico sottilissimo realizzato completamente in casa. La collezione comprende quattro modelli in acciaio, oro rosa o oro giallo, platino, tutti dotati della massa oscillante “50 - years” realizzata per l’anniversario del segnatempo e che sarà in dotazione solamente dei modelli prodotti quest’anno. Scafograf 300 MCMLIX, uno dei maggiori successi di Eberhard & Co., celebra l’anno di presentazione dell’omonima collezione datata 1959. Meccanico a carica automatica, con cassa in acciaio del diametro di 43 mm, la nuova versione è proposta con quadrante blu. Bella la luminescenza vintage sul quadrante e sulla lunetta girevole in ceramica. Festina lavora sulla linea Retrò, un omaggio alle icone di stile del passato che puntano a tornare sul polso dei più giovani. Il nuovo segnatempo ha la cassa rotonda in acciaio inossidabile con quadrante con contatore dei piccoli secondi a ore 6 e indici Rosé. Il cinturino è in pelle marrone.

TAG Heuer presenta una nuova edizione del suo iconico Monaco, che in una serie limitata rievoca gli iconici colori Gulf. Non mancano tutti i classici elementi del Monaco: cassa da 39 mm, corona sul lato sinistro, quadrante effetto soleil con contatori bianchi perlati a ore 3 e 9, datario a ore 6, logo vintage Heuer a ore 12. Sul fondello i designer hanno lavorato a una versione personalizzata della massa oscillante e della ruota a colonne con una speciale incisione colorata per abbinare il pantone arancione Gulf. Il cinturino è realizzato in pelle di vitello blu traforata e con fodera arancione. Sebbene presenti la tipica traforatura realizzata appositamente per le precedenti edizioni, ora ha fori di dimensioni diverse, che riprendono il design concepito originariamente per i modelli degli anni ‘70 e porta un tocco di storia a questa edizione speciale dell’orologio. OBLÒ IN VETRO Paul Picot rinnova la sua collezione Gentleman con quattro nuovi quadranti lavorati e in diverse colorazioni. Il movimento è automatico e il fondo cassa è serrato con 6 viti e lascia a vista il movimento grazie a un oblò in vetro zaffiro. Disponibile sia in versione braccialato che con cinturino di pelle. Dopo il successo l’anno scorso della versione tre lancette, prima al quarzo e poi automatica, Tissot non si ferma e torna a lavorare sulla collezione Prx. Cosi, a un anno di distanza dal rilancio di questa icona vista per la prima volta sul mercato nel lontano 1978, il marchio svizzero presenta il nuovo cronografo. In acciaio satinato da 42 mm, la novità segue l’elegante forma angolare del PRX, aggiungendo allo stile rilassato dell’orologio sportivo degli anni ‘70 un quadrante “reverse panda”, in cui i contatori bianchi sono disposti su uno sfondo nero a contrasto.