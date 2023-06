Mercoledì 14 Giugno 2023, 12:22

La ricerca dell'eccellenza caratterizza la storia di Zannetti, iniziata nel 1982 a Roma. Dai primi modelli nei quali la sperimentazione si focalizzava sulla forma e sulla lavorazione della cassa, ai successivi dove il quadrante è diventato protagonista assoluto. Originali e più volte imitati i quadranti della collezione Discobolo, con base in smalto o madreperla. Unici nel loro genere, ed anche loro fonte di ispirazione per tanti altri marchi, sono i Time of Drivers, dove macchine straordinarie e piloti leggendarie sono raccontati sul quadrante grazie alla manualità di incisori, smaltatori, e artisti della micropittura.

Nel 2023, a 41 anni dalla creazione del primo modello, il cerchio si chiude con l'arrivo del primo movimento originale Zannetti, il Calibro Z realizzato in esclusiva in Italia. Un insieme di eccellenze, che segue i criteri costruttivi tipici dell'Alta Orologeria e che conferma l'eccezionale qualità ed originalità della produzione della casa romana.Il Calibro Z è indiscusso protagonista nella prima uscita pubblica della rinnovata collezione Regent, oggi reinterpretata con una cassa da 41 mm, quindi più piccola che in passato. Tante le varianti proposte: quadrante in meteorite, pietre dure, oppure con un bassorilievo che deriva dal disegno delle monete imperiali romane. Una delle nuove versioni più importanti è la Regent "Galaxy". Due gli elementi che la contraddistinguono: il quadrante in micropittura con smalti policromi realizzati a mano, che reinterpreta il disegno Full-Sky tanto caro al creativo romano; il movimento a carica manuale calibro Z3, arricchito in questo caso da una platina a tre quarti con smalto policromo champlevé con diamanti incastonati.Ora approfondiamo la tecnica del nuovo movimento, indispensabile per dare credito al concetto di Alta Orologeria di questa collezione. Il bilanciere a inerzia variabile montato sui nuovi calibri della serie Z, funziona rallentando o accelerando la marcia del bilanciere grazie alla rotazione dei pesi collocati sul perimetro esterno del bilanciere. Quando la parte cava del peso viene rivolta verso l'esterno, il peso è concentrato più vicino al centro del bilanciere, che si troverà a girare più velocemente, a causa della concentrazione della massa in prossimità del centro di rotazione. Discorso inverso vale nel caso in cui il peso sia ruotato con la parte cava verso l'interno: questo equivale infatti ad aumentare il diametro del bilanciere e ridurne la velocità di rotazione. In pratica il bilanciere dei calibri Z di Zannetti è costituito da quattro masse regolabili incassate lungo la periferia superiore del bilanciere le quali vanno a sostituire le tradizionali viti compensatrici. La regolazione della precisione avviene attraverso la rotazione di queste masse e scompare quindi la tradizionale racchetta sul ponte del bilanciere. Un'ultima curiosità: chi produce l'intero sistema di scappamento? Il Balancier spiral a masselottes, montato sul Calibro Z è prodotto dalla AtoKalpa, filiale di SFF Horlogers Components SA, con sede ad Alle in Svizzera. Si tratta di una garanzia assoluta di qualità, con prestazioni e precisione ai massimi livelli: la scelta dei big dell'orologeria elvetica.Patrizio Poggiarelli