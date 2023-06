Mido, un subacqueo moderno dallo stile neo vintage

Nata alla metà degli anni’50, la modellistica dedicata ai subacquei professionisti, troverà la suamaturità solamente nel decennio successivo. Sarà proprio negli anni’60 che Mido presenterà unmodello assolutamente innovativo per l’epoca: l’Ocean Star Skin Diver Watch. Sua particolarità eraquella di utilizzareuna scala multicolore per indicare le tempistiche della sosta di decompressione.

Oggi, l'Ocean Star Decompression Worldtimer conserva questo fascino vintage elo amplifica grazie all'aggiunta dell'indicazione di un fuso orario supplementare. A dispetto della sua estetica, questo modello racchiude in se il meglio della tecnologia corrente: Super-LumiNova per indici e lancette,vetro zaffiro stile glassbox, movimento automatico calibro 80 con spirale Nivachrone funzione GMT, cinturino aggiuntivo facilmente sostituibile. Una stella marina incisa sul fondello a vite sottolinea gli storici successi di Mido nel campo dell'impermeabilità: sia nel 1934 con il sistema Aquadura, sia ora con questo nuovo modello impermeabile fino a una pressione di 20 barpari a circa 200 metri in immersione.