Taschen, sculture da vivere firmate Ai Weiwei

Il noto artista cinese Ai Weiwei collabora con Taschen per presentare i Gold Zodiac Charms, un’esclusiva collezione di gioielli d’arte. Ispirandosi alla sua serie di sculture del 2010, Circle of Animals/Zodiac Heads, Ai Weiwei esplora il tessuto della mitologia cinese. Oltre a essere arte da indossare, la collezione è un simbolo culturale. Ogni ciondolo, realizzato in oro puro 999, si ispira alle figure animali nelle opere dell’artista, incarnando l’importanza dello zodiaco cinese.



L’ARTISTA

Nato a Pechino nel 1957, Ai Weiwei è famoso per le sue forti dichiarazioni estetiche, che risuonano in tutto il mondo. Dall’architettura alle installazioni, usa una vasta gamma di media per offrire alpubblico nuove prospettive da cui analizzare la società.

Nel 2015 ha ricevuto il premio Ambasciatore della coscienza da Amnesty International, Il suo primo lungometraggio, Human Flow, è stato in concorso alla 74ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Attualmente risiede e lavora a Berlino. L’idea di uno zodiaco animale, composto da Ratto, Bue, Tigre, Coniglio, Drago, Serpente, Cavallo, Ariete, Scimmia, Gallo, Cane e Maiale, è nata dai Dodici rami terrestri usati in precedenza per ordinare il tempo. I dodici animali governano a loro volta un anno lunare, conferendo tratti del carattere a chi nasce nel loro arco di tempo. Volto del lancio del progetto, Naomi Campbell fotografata da Luigi & Iango.