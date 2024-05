Una studentessa di Latina medaglia di bronzo alle olimpiadi della Matematica

Ottima prova per il grippo pontino alle olimpiadi della Matematica. L'alunna Maria Faro (4H) del liceo scientifico G.B. Grassi di Latina ha ottenuto, con 21 punti, la medaglia di bronzo nella XL finale nazionale delle olimpiadi della Matematica, organizzata dall UMI (unione matematica italiana) a Cesenatico.

Grazie a questo importante traguardo la studentessa di Latina verrà iscritta nell'albo delle eccellenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Maria Faro è stata la prima ragazza a classificarsi per le finali nazionali nella nostra provincia.

I 300 studenti provenienti da tutta Italia si sono affrontati nella soluzione di sei difficili problemi dimostrativi. La manifestazione si svolge in tre giorni e comprende anche le finali nazionali a squadre: Maria ha capitanato la squadra mista e ha gareggiato anche con la femminile. Al di là della competizione, per i partecipanti è un’occasione imperdibile di incontrare altri studenti da tutta Italia che condividono la passione per la matematica.