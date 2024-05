Lunedì 27 Maggio 2024, 04:10

Le festività patronali di Sant’Erasmo e San Giovanni Battista rischiano di essere compromesse da una grave carenza di vigili urbani. L’amministrazione comunale è alle prese con una vera e propria emergenza nel reperire il personale necessario al fine garantire la sicurezza e la gestione del traffico in concomitanza di eventi di grande richiamo turistico.

Lo scorso anno, il comune di Formia aveva ovviato alla carenza di organico chiedendo il “prestito” di alcuni vigili dalla vicina Gaeta, che quest’anno non ha dato disponibilità, evidenziando il ritardo nel pagamento delle indennità ai vigili durante il loro precedente servizio a Formia. Anche Castelforte, a cui Formia si era rivolta, ha dovuto declinare l’invito. I vigili urbani inviati a Formia nel 2023 sono ora in servizio a Cassino. Non ha avuto successo nemmeno il tentativo di attingere alla graduatoria del Comune di Minturno.

La situazione, inoltre, è aggravata dal rinvio del concorso per l’assunzione di due nuovi agenti, inizialmente previsto prima di Pasqua, senza una precisa data di riprogrammazione.

Il Comune di Formia è ora alle prese con la ricerca di alternative per garantire la sicurezza e la gestione del traffico durante le festività, con il rischio di dover fronteggiare le celebrazioni con un numero insufficiente di vigili urbani. Il settore della polizia locale negli anni è sempre stato vulnerabile e che necessita un intervento strutturale per rafforzare il suo organico, garantendo un servizio adeguato alle esigenze del territorio.

L’amministrazione comunale sta valutando l’adozione di misure alternative, come il ricorso a personale esterno o la collaborazione con le forze dell’ordine, per garantire la sicurezza e la gestione del traffico durante le festività e in periodi di particolare afflusso turistico.