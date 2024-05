Rieti, i big dell'atletica iniziano gli allenamenti per le Olimpiadi al Guidobaldi

RIETI - Ha preso il via questa mattina intorno alle 10, allo stadio d'atletica leggera "Guidobaldi", la prima giornata di allenamento dell'Olympic Training Camp.



Agli ordini del coach Usa Rana Reider, il gruppo dei primi quattro atleti giunti a Rieti - il quattrocentista statunitense Trevor Stewart e i connazionali Trayvon Bromell (campione mondiale indoor dei 60 metri piani a Portland 2016), la velocista Usa Shania Collins e il canadese e coetaneo di Bromell (sono entrambi del 1995) Jerome Blake - hanno dato il via alla rifinitura della loro preparazione, soprattutto in vista dei selettivi Trials americani che determineranno la loro partecipazione alle Olimpiadi.



Una mattinata dal cielo sereno, baciata dal primo caldo estivo e che, di fatto, vede il "Guidobaldi" tutto riservato alla sola pattuglia mondiale dell'atletica leggera.

