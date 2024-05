Tiro con l'arco, la Nazionale italiana maschile conquista il pass per le Olimpiadi di Parigi

L'Italia del tiro con l'arco conquista il pass per i Giochi Olimpici della squadra maschile grazie alle frecce di Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli. Gli azzurri arrivano in finale per l'oro agli Europei di Essen, in Germania, dopo aver battuto agli ottavi il Lussemburgo 5-1, ai quarti la Spagna 5-3 e in semifinale il match decisivo sull'Olanda 5-3. Le tre carte olimpiche sono certe perché domenica alle 11.25 la finale per il titolo continentale sarà contro la Francia che essendo Paese ospitante è già qualificata. Grazie a questi risultati ai prossimi Giochi a cinque cerchi l'Italia sarà presente sicuramente nella competizione a squadre maschile, in quella individuale maschile con tre elementi e anche nel mixed team e nell'individuale femminile con almeno un'arciera, grazie al pass conquistato da Chiara Rebagliati ai Giochi Europei dell'anno scorso.

Nespoli: «Ora proviamo a confermare titolo continentale»

Per il capitano degli azzurri Mauro Nespoli si tratta di una qualificazione a dir poco sofferta, dopo la grande delusione della scorsa domenica, quando gli era sfuggita per un soffio la qualificazione individuale nel torneo che ha preceduto il via all'Europeo: «Sono molto contento per questo risultato e ammetto che ero particolarmente nervoso. Non ho tirato come avrei voluto fin da questa mattina quando abbiamo disputato le eliminatorie individuali - ha detto l'aviere di Voghera, tre medaglie olimpiche - Ho sentito il peso della gara più di quanto avrei voluto, essendo questa l'ennesima occasione nella quale mi giocavo la chance olimpica. Non c'è dubbio che domenica proveremo a riconfermare il titolo continentale del 2022».

Musolesi: «Un sogno che si avvera»

Alessandro Paoli ha piazzato le ultime frecce decisive per la vittoria in semifinale senza nemmeno voler sapere che punteggio servisse per vincere: «Sto piangendo dall'emozione, mi sono trattenuto finché ho potuto e poi sono crollato quando ho sentito mio padre al telefono subito dopo la gara», dice l'arciere torinese, classe '99, in forza alle Fiamme Azzurre. «E' un sogno che si avvera, ho appena finito di piangere dalla gioia - dice Federico Musolesi -. Un sogno sfumato varie volte, troppe. Dopo la delusione per non essere andati a Tokyo ci dovevamo rifare, dovevamo assolutamente raggiungere la qualificazione per Parigi, anche per zittire tutti quelli che non credevano che avevamo la qualità per arrivare a questo obiettivo. Abbiamo lavorato tanto e abbiamo fatto tutto quello che serviva per arrivare fin qui: ce la siamo meritata».