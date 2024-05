Lunedì 27 Maggio 2024, 01:00

Gli agenti Sono tanti i tir che fanno avanti e indietro tra la provincia di Latina e la Spagna. Uno di questi, però, a Roma ha attirato l’attenzione degli agenti della Polizia del III Distretto Fidene-Serpentara. Nel corso di una indagine hanno effettuato un servizio di osservazione finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Presso uno stabile in via Monte Libretti, tra l’Aniene e la Tiburtina, hanno notato un via vai di autotreni che hanno giudicato sospetto. L’ipotesi? Che in quel magazzino fuori mano andassero avanti presunti scarichi di sostanze stupefacenti da mezzi di trasporto commerciali.

Così, quando hanno visto arrivare un autotreno partito dalla Spagna si sono messi in allerta. L’autoarticolato si è posizionato a retromarcia rispetto all’ingresso del deposito. «Contestualmente - spiegano gli investigatori guidati da Alessandro Tocco, già dirigente del Reparto Annticrimine della Questura di Latina - sono sopraggiunti due uomini i quali, mentre l’autista teneva aperto il vano sottostante il rimorchio, hanno iniziato a scaricare rapidamente diversi pacchi per poi collocarli in un cassone in legno posto all’interno del magazzino».

A quel punto i poliziotti hanno deciso di intervenire. Armi in pugno hanno intimato l’alt a tutti i presenti. Dopo averli bloccati hanno proceduto a una perquisizione e hanno trovato un ingente quantitativo di panetti di hashish del peso di circa 250 chilogrammi. I tre sono stati identificati. Sono tutti italiani. Uno di loro, Massimo Giovannetti, 65 anni, è un autotrasportatore di Priverno titolare di una piccola ditta di trasporti. Insieme agli altri due fermati , è stato arrestato «poiché gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso». L’automezzo è stato perquisito, nel vano di carico però, c’erano solamente alcune piante di ulivo di grandi dimensioni.

L’autorità giudiziaria, su richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato gli arresti, spiegano dal terzo distretto di Roma. «Le indagini proseguiranno per accertare eventuali complici - dicono gli investigatori - Al momento gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell'attuale fase del procedimento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA