La Top Volley Cisterna riparte da Fabio Soli. Squadra al lavoro da lunedì con il nuovo coach

Sabato 7 Agosto 2021, 14:46

La Top Volley Cisterna riparte da Fabio Soli. E’ lui il tecnico incaricato di guidare la squadra nella prossima stagione, quella del rilancio, dopo il deludente ultimo campionato. Quarantadue anni, nativo di Formigine in provincia di Modena, Soli arriva a Cisterna con le stesse motivazioni della squadra che dovrà allenare. Nella trascorsa stagione la terza sulla panchina del Monza fu esonerato proprio dopo la sconfitta che la Top inflisse ai brianzoli (3-1) il 18 ottobre del 2020 nella sesta giornata del girone di andata.

“Voi che dite, sono motivato oppure no? - ha esordito lo stesso Soli – Non scherziamo, non potevo chiedere di meglio dopo quanto accaduto nelle stagioni passate”.

Il tecnico emiliano si aspetta un campionato ancora più impegnativo dei precedenti, visto il mercato che ha prodotto un nutrito lotto di squadre equivalenti alle spalle delle quattro o cinque che, sulla carta, sembrano un gradino più in alto.

“Abbiamo cercato di costruire una squadra fatta di atleti che, come me, sono molto motivati - ha aggiunto Soli - e hanno voglia di costruire qualcosa di importante. Siamo pronti a partire”.

E allora la squadra si ritroverà domani, domenica per iniziare il lavoro lunedì mattina con la consegna dei materiali al Palasport di Cisterna. Nel pomeriggio sala pesi e poi martedì le rituali visite mediche presso Stema Fisiolab.

Agli ordini di Fabio Soli ci saranno i registi Michele Baranowicz e Lorenzo Giani; l’opposto Arthur Szwarc; i centrali Aidan Zingel, Elia Bossi e Tobias Krick; gli schiacciatori-ricevitori Stephen Maar, Tommaso Rinaldi e Giacomo Raffaelli; i liberi Domenico Cavaccini e Matteo Picchio.