Martedì 29 Giugno 2021, 05:01

L'INIZIATIVA

Sono sei anni che gli atleti della Top Volley Cisterna scuotono la rete prima di ogni partita. Un gesto simbolico per scuotere le coscienze e ricordare #Accendiamoilrispetto, il progetto etico che la società pallavolistica pontina presieduta da Gianrio Falivene porta avanti insieme alla azienda farmaceutica AbbVie e con il supporto della Polizia di Stato, contro bullismo, cyberbullismo, per favorire l'inclusione delle diversità, per il rispetto delle regole. Un progetto che chiude il suo sesto anno e che ha visto gli atleti impegnati in prima persona. E la pandemia non ha interrotto il percorso intrapreso; le conferenze sono andate avanti in streaming così come in streaming c'è stata la conferenza di chiusura moderata da Giuseppe Baratta. E subito il questore di Latina, Michele Spina ha posto l'accento sul rischio estremo a cui il bullismo può portare un soggetto fragile, ricordando il suicidio del diciottenne Orlando pochi giorni fa a Torino. «Partecipiamo con i nostri agenti consapevoli di quanto atteggiamenti come il bullismo siano difficili da sradicare e certi che il dialogo costante sia lo strumento giusto per combatterli».

«Diversità sessuale, di razza o di opinioni non possono essere motivo di sopraffazione - ha detto Daniela Toia, direttrice del Polo AbbVie di Campoverde - La diversità è un valore in ogni settore della vita sociale e tutti insieme dobbiamo impegnarci per costruire la cultura giusta per una società migliore».

Anche Giuseppe Manfredi, presidente di FederVolley, ha voluto portare il suo saluto e l'impegno ad essere al fianco di ogni battaglia per una società migliore. Daniele Sottile, ex capitano della Top Volley, è stato sin dall'inizio un convinto sostenitore di #Accendiamoilrispetto, partecipando in prima persona agli incontri nelle scuole. «Per me sono stati momenti di arricchimento e di conoscenza di problematiche sconosciute. E da padre di due adolescenti il confronto con i ragazzi è stato estremamente istruttivo».

Circa 12 mila sono stati gli studenti coinvolti. Un numero che dà la misura della iniziativa della Top, ha detto Monica Perna, vice prefetto vicario, «stare vicini ai giovani e trasmettere segnali positivi è particolarmente importante in questo momento in cui la pandemia ha reso i rapporti più complessi».

Il presidente della Provincia di Latina, Carlo Medici ha posto l'accento su quanto lo sport sia importante per il fisico e per la mente dei giovani. Il sindaco di Latina, Damiano Coletta e la dottoressa Luigia Spinelli hanno mandato i loro saluti.

Testimonial dell'evento l'attrice Manuela Arcuri che da mamma di un bambino che frequenta la prima elementare si è detta preoccupata perché ha potuto constatare che già in tenera età sono evidenti atteggiamenti di sopraffazione che se non opportunamente seguiti ed educati potrebbero portare in futuro a fenomeni di bullismo. Il dialogo è importante, così come la pratica dello sport. Concetti ribaditi anche da Romano Battisti, canottiere medaglia di argento alle Olimpiadi di Londra e grinder di Luna Rossa. Presenti anche alcuni studenti del Rosselli di Aprilia con la prof Sabrina Vento.

Gaetano Coppola

© RIPRODUZIONE RISERVATA