Domenica 5 Maggio 2024, 06:00

Open day per le carte di identità a Latina e a Cisterna, no ad Aprilia. In vista delle elezioni europee previste a giugno prossimo, l’amministrazione comunale di Latina ha indetto l’apertura straordinaria degli uffici anagrafici con open day dedicati al rilascio delle carte d’identità. L’ente di piazza del Popolo ha previsto ben quattro giornate: sabato 11 e domenica 12 maggio in centro e poi il 18 ed il 19 dello stesso mese nelle sedi distaccate di Latina scalo e borgo Sabotino.

«Durante L’open day – ha precisato l’assessore Francesca Tesone, con delega ai servizi demografici - i cittadini potranno recarsi presso l’Anagrafe per chiedere il rilascio della carta d’identità elettronica senza prenotazione, negli orari prestabiliti e fino ad esaurimento degli slot disponibili. Per l’open day in centro l’ufficio potrà rilasciare, sulla base dei dipendenti disponibili, tenuto conto dei concomitanti e coincidenti adempimenti elettorali del periodo, 55 carte d’identità nella giornata di sabato e 95 nella giornata di domenica. Nel successivo fine settimana gli uffici sono organizzati per rilasciare nell’ufficio di corso della Repubblica 80 documenti il sabato e 90 la domenica; nella sede di Latina Scalo 80 il sabato e 90 la domenica; nella sede di Borgo Sabotino 55 il sabato e 60 la domenica».

L’idea del Comune di Latina è comunque quella di ripetere queste giornate anche nel mese di giugno, dopo le elezioni europee, in modo tale di facilitare i cittadini in vista delle vacanze estive.

«Gli appuntamenti per il rilascio delle carte d’identità si contengono normalmente in 60 giorni dalla prenotazione da parte dell’utente – ha continuato l’assessore Tesone - anche grazie all’attivazione del servizio richieste motivate ‘Cie urgenti’, che alleggerisce i tempi d’attesa. Gli open day in programma vanno nella direzione di agevolare ancora di più l’utenza nelle richieste di rinnovo o prima emissione delle carte d’identità, in periodi particolari come quello dell’esercizio del voto e delle prenotazioni dei viaggi per le vacanze estive».

Esperimento, quello degli open day, già provato con successo anche a Cisterna dove il primo maggio sono state rilasciate ben 160 carte di identità. Il 2 giugno prossimo è previsto nel comune del nord pontino un secondo appuntamento.

Chi invece non sembra proprio intenzionato a realizzare gli open day è il comune di Aprilia. Nonostante i tempi di attesa lunghissimi, i cittadini devono attendere dalla prenotazione circa quattro mesi, l’amministrazione Principi, nell’ultimo consiglio comunale, ha bocciato l’idea che era stava avanzata, attraverso una mozione, dal consigliere di opposizione Davide Tiligna.

«La possibilità degli open day programmati – ha spiegato Tiligna in aula – permetterebbe di rispondere in maniera puntuale e celere alle richieste di rilascio del documento da parte della cittadinanza come già sta avvenendo in tanti comuni della provincia pontina che hanno già avviato la programmazione di giornate di apertura straordinaria degli sportelli per il rilascio della carta di identità elettronica, riscuotendo un grande riscontro da parte della cittadinanza”. “Abbiamo fatto uno studio ad hoc per capire il reale beneficio di queste giornate – ha ribattuto il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi – e alla fine abbiamo capito che con gli open day i tempi di attesa si sarebbero ridotti di soli pochi giorni. Non possiamo obbligare il personale a fare queste giornate che non sempre rispondono positivamente. In più c’è un aggravio di costi per l’amministrazione, sia per il personale che per la guardiania. Per noi non ci sono veri benefici».