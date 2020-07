Sbanda con la moto, finisce contro una recinzione e "vola" per 60 metri: è gravissimo

Un ragazzo di 24 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina a seguito di un incidente stradale avvenuto nella notte in via Monticchio, a Sermoneta.

Il giovane era in sella a una moto, ha perso il controllo, è finito contro una recinzione ed è "volato" per circa 60 metri. Soccorso dai sanitari dell'Ares 118 è stato portato in pronto soccorso e poi ricoverato. La prognosi per lui è riservata

