Falciato da un'auto mentre cammina sul ciglio della strada: 34enne gravissimo

Investimento lungo la Bonifica: un giovane di 34 anni è in gravissime condizioni. L’incidente è successo ieri pomeriggio, verso le 17.40 lungo la strada provinciale Uno, al chilometro 4, nel comune di Colonnella. Una zona dove ci sono molte aziende. Stando a quanto si apprende, il 34enne, residente a Martinsicuro, molto probabilmente era appena uscito da lavoro e nell’attraversare la strada sulle strisce pedonali, è stato colpito in pieno da una macchina che viaggiava in direzione monti verso il mare, guidata da un 57enne di Alba Adriatica. L’impatto è stato violentissimo. «E’ stato falciato un pedone», hanno detto i presenti nel chiamare i soccorsi e che si sono apprestati a prestare il primo aiuto al ragazzo.

Il conducente della macchina si è fermato a pochi metri di distanza e per alcuni minuti, forse a causa dello spavento, non è riuscito a scendere subito dall’auto. Sul posto sono intervenute in breve tempo un’ambulanza della Croce Rossa di Alba e una seconda del 118 di Sant’Omero. Vista la gravità della situazione i sanitari hanno trasportato il 34enne con un politrauma e un trauma cranico maggiore, al pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto.

Ma qui, il personale medico, sempre a causa delle gravi ferite riportate, ha deciso di far alzare un elicottero per portare il giovane all’Ospedale Torrette di Ancona, dove ad attenderlo c’era un’equipe di specialisti ed una sala operatoria pronta per sottoporlo ad un delicato intervento chirurgico.

Stando a quanto si apprende sulle sue condizioni di salute, sembra che sia gravissimo e che sta lottando tra la vita e la morte. Per tutti i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica. Il 54enne di Alba Adriatica è stato sottoposto ai test di alcol e droga, ma al momento non se ne conoscono i risultati. La sua macchina è stata posta sotto sequestro su ordinanza del pm di turno che ha aperto, come da prassi in questi casi, un fascicolo per lesioni gravissime. I militari si sono dovuto occupare anche della gestione del traffico. La Provinciale 1 è rimasta chiusa fino alle 20 e i mezzi sono stati dirottati nelle vie parallele.