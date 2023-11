Mercoledì 1 Novembre 2023, 11:38

È caduto dalla sua bicicletta all'altezza delle strisce pedonali davanti lo stadio Francioni, ma non ha fatto in tempo a rialzarsi da terra prima che una macchina lo centrasse in pieno, travolgendolo. Ha riportato ferite molto gravi il sessantenne investito di ieri mattina in piazzale Prampolini, a Latina, sulla circonvallazione del capoluogo pontino, a causa delle quali è stato trasferito in ospedale con l'urgenza riservata ai codici rossi. L'uomo, un sessantenne italiano senza fissa dimora, percorreva via Duca del mare a bordo di una mountain bike rossa. Non erano ancora le 10 del mattino quando, arrivato al bivio di fronte lo stadio Domenico Francioni, ha girato a sinistra, svoltando verso viale Lamarmora. Ad un certo punto, però, la caduta: dopo aver perso l'equilibrio, forse complice la strada bagnata dalla pioggia, forse le strisce pedonali leggermente più scivolose del solito poiché inumidite dal maltempo, il sessantenne è rovinato a terra all'altezza dell'attraversamento pedonale davanti la fermata dei pullman.

L'uomo è caduto sull'asfalto in maniera autonoma, ma prima ancora di riuscire a rialzarsi da terra un'auto che arrivava da dietro e che come lui stava effettuando la curva nella stessa direzione lo ha investito, travolgendolo e passandogli sopra. Alla guida della vettura un signore di oltre settant'anni, un pensionato che probabilmente non deve essersi accorto della caduta del sessantenne, immediatamente soccorso da due militari della guardia di finanza che per puro caso si trovavano a passare di lì.Poco dopo immediato l'intervento di un mezzo dei vigili del fuoco e di un'ambulanza del 118, i cui sanitari hanno preso in carico il ferito trasportandolo in codice rosso al vicino ospedale Santa Maria Goretti. L'uomo, infatti, è stato centrato in pieno dall'auto, la quale fortunatamente non viaggiava a forte velocità, ma che nell'investirlo gli ha causato comunque seri traumi che ne hanno reso necessario il ricovero nel nosocomio pontino.Ad occuparsi di effettuare i rilievi del caso gli agenti della Polizia Locale, i quali hanno ricostruito la dinamica dell'incidente anche grazie ad un paio di testimoni, mentre una seconda pattuglia è intervenuta in ausilio per occuparsi di gestire la viabilità nella zona del centro città, particolarmente trafficata a quell'ora del mattino.