Incidente con la Harley a Nettuno, muore un uomo di 50 anni di Aprilia

Un uomo di 50 anni di Aprilia ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto a Nettuno, lungo via di Cavallo Morto, nella zona di Sandalo. La vittima era alla guida di una moto Harley Davidson Chopper, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada per cause che la polizia locale sta ancora accertando.

L'uomo è finito contro il muro di un'abitazione e per lui sono stati vani i soccorsi degli operatori del 118: è morto praticamente sul colpo.

La salma è stata trasferita all'ospedale di Anzio adisposizione della procura della Repubblica di Velletri che ha aperto un fascicolo. L'uomo stava rientrando a casa ed era residente poco distante dal punto dell'incidente.

