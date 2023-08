Cade dalla scala mentre cambia la lampadina e batte la testa: gravissimo

Giovedì 10 Agosto 2023, 07:59







Grave incidente domestico ieri mattina verso le nove a Nereto: L.G., un uomo di 56 anni, sarebbe caduto da un'altezza di circa tre metri, battendo la testa a terra. Adesso è in prognosi riservata. Stando a quanto si è potuto apprendere, il 56enne era salito su una scala e stava cambiando una lampadina quando ha perso l'equilibrio, finendo sul pavimento. A prestare i primi aiuti e allertare i soccorsi sono stati i suoi famigliari. Sul posto è giunta un'ambulanza dei volontari di Alba Adriatica e successivamente un'unità medicalizzata del 118 di Sant'Omero. I sanitari lo hanno trasportato al Pronto soccorso del Mazzini di Teramo. Secondo quanto si è potuto sapere, il 56enne sarebbe in prognosi riservata per un trauma cranico superiore, ma non è in pericolo di vita. Comunque i medici tengono a far sapere, come avviene sempre in questi casi, che le prossime 72 ore saranno cruciali.