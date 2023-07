Pineto, schianto in scooter: gravissimo ragazzino di 17 anni

Nel tardo pomeriggio di ieri si è verificato uno schianto tra un'automobile e uno scooter lungo la statale 16 a Pineto, nella frazione di Villa Fumosa. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Alla guida dello scooter c'era un ragazzo di 17 anni che si trova in prognosi riservata. Durante l'impatto, il giovane è stato sbalzato per alcuni metri dopo il contatto con l'autovettura.

Fortunatamente, alcuni passanti sono intervenuti prontamente per fornire i primi soccorsi al ferito e hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul luogo dell'incidente è giunta un'ambulanza medicalizzata del 118 di Roseto. Il ragazzo, dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasportato in codice rosso, quindi in grave condizione, al pronto soccorso dell'ospedale Mazzini di Teramo. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti per effettuare i rilievi necessari sull'accaduto. Il pm di turno ha aperto un fascicolo sulla vicenda e disposto il sequestro dei mezzi.