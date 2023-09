Sbalzato dal trattore mentre lavora il terreno: 29enne gravissimo

E' stato sbalzato dal trattore nel Pescarese, mentre stava lavorando su un terreno e, probabilmente, è rimasto anche terra per un po' di tempo prima che arrivassero i soccorsi. Sono ancora tutte da accertare le dinamiche dell'incidente agricolo che si è verificato ieri pomeriggio nelle campagne di Poggio Ragone, nella frazione di Passo Cordone di Loreto Aprutino.

In gravi condizioni M.S., di Civitella Casanova, che si trovava alla guida del mezzo. Secondo una primissima ricostruzione operata dai soccorritori e dalle forze dell'ordine il giovane stava trasportando dei materiali, quando il carico ha fatto oscillare il trattore e il ventinovenne è stato sbalzato al suolo. Al momento dell'incidente era solo e in un punto poco visibile. Per i soccorsi la centrale operativa del 118 ha inviato sia un'ambulanza medicalizzata che l'elicottero, e proprio con l'elicottero Sablone è stato trasportato fino all'aeroporto e poi con l'ambulanza in ospedale, dove è stato sottoposto a tutti i necessari accertamenti.

Le sue condizioni sono molto gravi.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della stazione di Loreto Aprutino, diretti dal luogotenente Francesco D'Orta e coordinati dal capitano Roberto Lunardo, che hanno ascoltato alcune delle persone che si trovavano sul posto. In serata è arrivato anche il personale dell'ispettorato del lavoro per le verifiche di competenza. Nel novembre dello scorso anno, sempre a Loreto Aprutino, si è verificato un altro grave incidente nelle campagne. Un uomo di 73 anni, Adamo Di Quinzio, perse la vita mentre stava lavorando sul proprio terreno in località Rotacesta. L'agricoltore era sceso dal trattore per fare un controllo, ma all'improvviso il mezzo si è sfrenato e lo ha travolto: l'uomo è morto sul colpo per le gravi lesioni riportate al torace.