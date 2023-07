Alba Adriatica, schianto tra auto e moto: gravissimo ragazzo di 17 anni

Schianto tra un'auto e una moto: un 17enne in gravissime condizioni. L'incidente è avvenuto poco dopo le 18 di ieri in via Lombardia ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della locale compagnia. Una Fiat 500X, guidata da un turista di 50 anni di Rieti, si è scontrata frontalmente con una moto enduro 125, guidata da uno studente di 17 anni del luogo. L'impatto è stato violentissimo, e il giovane è stato sbalzato ad alcuni metri di distanza per poi battere la testa, nonostante indossasse il casco, contro il marciapiede, riportando un grave trauma cranico.

Il turista, risultato negativo all'alcol test e al drug test, si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi insieme ad alcuni passanti che hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce Bianca e un'unità medicalizzata del 118 di Sant'Omero. A causa delle gravi condizioni del giovane, che presenta un politrauma, è stato chiamato un elicottero da Pescara.

Dopo essere stato stabilizzato, il ragazzo è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santo Spirito di Pescara, dove è stato intubato e ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono molto gravi. E' stato sottoposto a un intervento chirurgico urgente.

La dinamica esatta dell'incidente dovrà essere ancora chiarita. I carabinieri hanno acquisito le immagini di videosorveglianza sia pubbliche che private nella zona e in queste ore stanno ascoltando i testimoni