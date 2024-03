Perugia, ragazzino di 17 anni travolto da un furgone mentre va a scuola: è gravissimo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' ricoverato in condizioni gravissime all' ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia un ragazzino di 17 anni investito questa mattina mentre andava a scuola. L'incidente è avvenuto in via San Galigano. Da una prima ricostruzione il furgone che ha travolto il dicissettenne stava salendo verso la rotatoria. Sul posto il 118 con i medici che hanno prestato le prime cure al ferito e la polizia locale per i rilievi di legge. Lo studente è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il conducente del furgone è stato sottoposto ai controlli per verificare se era alla guida sotto l'effetto di alcol o droga.