Incendio a Cisterna, brucia il caseificio Olivieri

Paura nella notte a Cisterna per il vasto incendio che ha interessato l’intero caseificio di via delle Province, nella zona artigianale, da tempo abbandonato e sotto sequestro.

«I miei più sentiti ringraziamenti alle squadre dei vigili del fuoco - scrive il sindaco di Cisterna, Mauro Carturan sul suo profilo FB – in attesa di conoscere il responso definitivo sulle cause scatenanti dell’incendio, al momento non sembrano eserci pericoli per la popolazione. Certo, a volte mi chiedo cos’altro deve succedere in questa città. È una Cisterna che fatico a riconoscere. Occorre comunque non perdere la fiducia». © RIPRODUZIONE RISERVATA