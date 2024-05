Lutto in ospedale: morto Maurizio Trimarchi, "colonna" degli infermieri

L'ospedale Santa Maria Goretti di Latina perde una "colonna". E' morto, infatti, Maurizio Trimarchi, infermiere per anni nella prima linea del pronto soccorso e da qualche tempo in servizio nel reparto di otorino. Originario di Roma, viveva a Sermoneta e in ospedale è stato un punto di riferimento per tanti colleghi che avevano bisogno di consigli sindacali. Era uno degli attivisti dell'Usb (Unione sindacale di base) e non mancava occasione per rimarcare le difficoltà legate ai carichi di lavoro - in particolare nel settore dell'emergenza - al sovraffollamento del pronto soccorso, alla sicurezza, alla necessità di presìdi nel periodo della pandemia, ai buoni pasto, al riconoscimento degli straordinari, alle difficoltà nel garantire i turni nei periodi di ferie.

Non c'era vertenza sulla quale si tirasse indietro, anzi a volte si scontrava con i rappresentanti di altre organizzazioni di lavoratori perché non era solito mollare.

Sempre con il sorriso sulle labbra. Lo stesso che aveva per i pazienti, a dispetto di quell'area da burbero che poteva apparire vedendolo. Bastava parlarci per qualche minuto e si entrava subito in sintonia. Con i giornalisti, poi, ha avuto un rapporto di fiducia come pochi, consapevole del delicato ruolo che rivestiva e della necessità che le notizie fossero diffuse. E non mancava qualche battuta, mentre fumava una sigaretta, nel commentare notizie sulle tante annunciate "rivoluzioni" in ospedale che di fatto non risolvevano nulla. Aveva 65 anni e da poco aveva scoperto di avere un tumore. E' morto questa sera, 22 maggio, in pronto soccorso, il luogo per il quale si era battuto più a lungo.