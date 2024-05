Martedì 14 Maggio 2024, 09:50

Niente bidoncini per la raccolta porta a porta dei rifiuti nel centro di Cisterna, ma neanche nei quartieri di Collina dei Pini e San Valentino. Per dare una “svolta” al sistema di ritiro dell'immondizia – la differenziata è ferma a circa il 40% secondo gli ultimi dati Ispra – l'amministrazione comunale vuole cercare di trovare sistemi che possano essere compatibili con il contesto.

Con delibera di giunta, il sindaco Valentino Mantini e i suoi assessori hanno dato i nuovi indirizzi alla società pubblica Cisterna Ambiente per l'efficientamento della raccolta dei rifiuti. La delibera parte da una constatazione: “Nel corso dell’attuale gestione del servizio sono state riscontrate alcune criticità afferenti principalmente all’interpretazione del Capitolato Speciale d’Appalto e alla definizione puntuale della raccolta differenziata domiciliare presso il Quartiere San Valentino, Collina dei Pini ed il Centro della Città”, si legge nell'atto.

La soluzione è questa: sarà avviata la raccolta differenziata condominiale, ovvero saranno dedicati degli appositi spazi all’interno dei condomini per evitare che i mastelli vengano posizionati fuori dai palazzi, soprattutto nelle zone più densamente popolate.

“L'efficientamento del servizio pubblico è fondamentale per garantire un'adeguata erogazione dello stesso alla collettività servita – si legge ancora –, al fine di ottimizzare l'uso delle risorse pubbliche ed aumentare la soddisfazione dei cittadini utenti, in un’ottica di miglioramento della qualità della vita”. Con questo provvedimento, l'amministrazione Mantini ritiene che l'efficientamento della gestione del servizio rifiuti sia “essenziale per ridurre maggiormente l'impatto ambientale nel territorio comunale, continuare a garantirne la conformità normativa, ridurre i costi operativi, proteggere la salute pubblica della comunità di riferimento, promuovendo altresì, contestualmente, la salute dell'ambiente”.

L'attuale servizio di raccolta e smaltimento dell'immondizia differenziata costa ogni anno circa 6,6 milioni di euro, soldi pagati dalla cittadinanza attraverso la tassa sui rifiuti.

L'estensione del porta a porta a tutto il territorio era stata decisa dal consiglio comunale nel 2019 “completando il servizio negli ambiti extra urbani già interessati, accompagnare il potenziamento del sistema di raccolta porta a porta con una serie di azioni finalizzate a ridurre la produzione di rifiuti nonché promuovere, al fine di ridurre i costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata, la realizzazione un impianto di compostaggio praticante una tariffa favorevole”. Le cose nel frattempo sono un po' cambiate.