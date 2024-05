Lite tra disperati in piazza del Popolo finisce a pugni e sediate

Lunedì, nove di sera. Nonostante non ci sia più l’isola pedonale la gente passeggia come prima tra piazza del Popolo e via Diaz. Ci sono ragazzi seduti nei bar, al Caffé degli artisti e al bar Poeta. Una sera come tante, Latina scivola verso l’estate. Poi succede tutto in pochi secondi, urla, spintoni, un parapiglia che comincia sotto i portici di piazza del Popolo e che si sposta verso piazza della Libertà. Il tutto sotto gli occhi attoniti di decine di ragazzini. Ci vuole un po’ per capire cosa sia accaduto, ma prima la rissa raggiunge il gazebo del bar: uno dei contendenti afferra una sedia e la lancia cercando di colpire l’avversario.

Poi le sirene. Arrivano due pattuglie della squadra volante della polizia e una dei carabinieri. C’è un uomo a terra. Arriva anche una ambulanza del 118. I lampeggianti colorano l’ex isola pedonale. Poliziotti e militari individuano i protagonisti della baraonda. Da una parte c’è una famiglia di senzatetto che da diversi giorni dorme sui cartoni sotto i portici di piazza del Popolo nell’indifferenza generale. Dall’altra due ragazzi stranieri. L’uomo a terra è ferito al volto. Un ragazzo arabo continua a inveire contro di lui. Poliziotti e carabinieri cercano di calmarlo. Ma lui reagisce, si divincola e scappa lungo via Diaz. Viene inseguito. Inciampa, scalcia. Gli operanti lo bloccano.

LA DINAMICA

«Dalle informazioni assunte sul luogo dei fatti - recita una nota della Questura - è emerso che i due, entrambi di nazionalità straniera e senza fissa dimora, avrebbero avuto una discussione, avvenuta in presenza anche di una terza persona ovvero la compagna di uno dell’uomo aggredito, anche lui straniero, di origini rumene. Quest’ultimo ha riferito che nella serata aveva avuto un litigio con alcuni soggetti di nazionalità tunisina e che in seguito uno dei componenti del gruppo, l’aveva aggredito a calci e pugni costringendolo a fuggire in direzione di un bar nelle immediate vicinanze dove poi sarebbe stato ulteriormente colpito con una sedia e ferito al volto, circostanza confermate in prima battuta anche dalla sua compagna».

Il tunisino viene fatto salire nell’auto della polizia. «Ha iniziato a dimenarsi - raccontano gli agenti - in visibile stato di agitazione, dando calci e testate al separatore in plexiglass dell’autovettura di servizio e continuando a tenere una condotta violenta e minacciosa verso il poliziotto che tentava di riportarlo alla calma.

Il poliziotto a quel punto ha dovuto utilizzare lo spray “capsicum” in dotazione, grazie al quale l'uomo ha arrestato la sua condotta».

Alla fine l’aggressore è stato portato al Santa Maria Goretti dove è stato prima medicato, poi identificato dai poliziotti della Squadra Volanti e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

ESASPERAZIONE

Nel frattempo in piazza gli aggrediti erano tornati ai loro giacigli. E’ emerso dai racconti che la lite è scoppiata perché uno dei contendenti aveva pensato bene di orinare sempre lì, sotto i portici, nei pressi dei cartoni e dei bagagli dei senza tetto.

Una scena che accende i riflettori su quanto si vede tutte le notte nel centro di Latina. Da quando il dormitorio invernale è stato chiuso sono sempre di più le persone che cercano un riparo nella notte sotto i portici del corso o della piazza e sotto gli alberi di piazza San Marco. Le stesse persone, la mattina, chiedono ai bar del centro di poter usare i bagni per lavarsi. La stessa scena si ripete anche in piazza del Quadrato e in altre zone della città. «E’ un problema di cui il Comune e i servizi sociali devono farsi carico e che non possono scaricare su noi commercianti» dicono i titolari di diversi locali del centro.