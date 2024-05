Martedì 21 Maggio 2024, 23:30

IL BLITZ

E’ stato rintracciato e arrestato nel suo Paese d'origine Andrei Tiberiu Nedelcu, il trentasettenne romeno che nella notte tra il 27 e il 28 aprile esplose un colpo di pistola in un bar in zona Ferro di Cavallo, nel centro di Sezze, dove colpì accidentalmente una ragazza di vent'anni. L'episodio aveva scosso non poco la comunità lepina, avvenuto di sabato sera davanti a decine di ragazzi.

Tra loro c'era anche Martina, originaria di Roma e arrivata nel comune pontino per trascorrere il fine settimana con il suo fidanzato. Dopo una maxirissa scoppiata per futili motivi poco lontano dal locale dove si trovavano i due, nella quale erano stati coinvolte due bande rivali di romeni e albanesi, tutti tra i 20 e i 40 anni, molti dei quali in preda ai fumi dell’alcool, Nedelcu era andato nel bar per cercare vendetta, sospettando che uno di coloro che avevano partecipato alla lite si trovasse lì. Una volta all’interno, il trentasettenne aveva puntato la pistola in faccia ad un altro straniero, il quale però con la mano l'aveva spostata proprio mentre stava per sparare, con il proiettile che colpì per sbaglio la ventenne che si trovava vicino all'entrata con il suo fidanzato. Una scena a cui assistette anche la madre della ragazza, in videochiamata con la figlia fino a quando quest'ultima, centrata di rimbalzo vicino al malleolo, fece cadere il telefono a terra.

Mentre la giovane veniva trasportata in ambulanza all'ospedale Goretti, dove sarebbe stata operata d’urgenza nella notte per rimuovere il proiettile dalla gamba, i carabinieri della stazione di Sezze e quelli del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Latina e del nucleo investigativo avevano dato il via alle indagini. Non c’era voluto molto prima che i militari del capitano Paolo Perrone, anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, risalissero all’identità dell’uomo: tant’è che già poche ore dopo fu arrestato suo fratello, trovato in possesso di droga nel corso di un’operazione ad Alto Impatto calata su Sezze. 48 ore fa, invece, a finire in manette è stato Andrei Tiberiu, localizzato dai carabinieri del comando provinciale di Latina che, una volta scoperto dove si nascondeva, hanno informato la polizia romena, che lo ha fermato in esecuzione di un mandato di arresto europeo per resistenza a pubblico ufficiale e per diversi furti aggravati commessi nel territorio dei monti lepini, ovviamente indagato anche per l’episodio di Sezze. Le indagini condotte dalla procura hanno infatti consentito di appurare che il trentasettenne si era rifugiato nel suo Paese d’origine per sfuggire alla cattura, riuscendo a farla franca per neanche un mese, prima che la cooperazione internazionale con gli organismi romeni permettesse di assicurarlo alla giustizia. Un volto, quello di Nedelcu, già noto alle forze dell’ordine, il quale vanta diversi precedenti con la giustizia, già arrestato in passato per una serie di rapine messe a segno in tutta la provincia di Latina.