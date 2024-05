Giovedì 23 Maggio 2024, 06:50

Un team di geologi e ingegneri incaricati dalla Regione Lazio sarà a Ponza nei prossimi giorni per valutare il danno provocato dalla frana che lunedì ha investito Cala Fonte, uno spicchio di spiaggia che questa estate sarebbe dovuta tornare ad accogliere i turisti grazie ai lavori di consolidamento della parete rocciosa. Lavori terminati due anni fa che, a quanto sembra, hanno invece ceduto per ragioni non ancora chiarite.

«Saranno sull'isola tra il 27 e il 28 maggio – conferma il sindaco Franco Ambrosino – e dovranno valutare le ragioni del distacco delle rocce e capire come eventualmente poter salvare la stagione, mettendo in sicurezza il passaggio per il mare». Di certo, se il crollo fosse avvenuto in piena stagione, avrebbe mietuto vittime. Fortunatamente l’evento ha danneggiato solo tre barche.

Per il momento l'intera area è stata interdetta con una ordinanza firmata nel tardo pomeriggio di ieri, nella quale sono state richiamate le relazioni presentate dalla polizia locale e dall'ufficio tecnico comunale. “La superficie su cui si p abbattuta la frana è quella nelle immediate vicinanze della rampa dalla quale si accede al mare”, si legge nell'ordinanza. “La situazione generatasi non favorisce condizioni di sicurezza del sito, attesa l'evenienza che si possono verificare nuove situazioni pregiudizievoli per il territorio, con grave pericolo per la pubblica incolumità”.

Per 30 giorni è stata disposta l'interdizione della scala di accesso alla cala e relativa rampa di accesso al mare “con divieto assoluto di transito pedonale”.