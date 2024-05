Giovedì 23 Maggio 2024, 07:50

La Regione Lazio vende al Comune di Aprilia una porzione di edificio risalente alla fondazione della città, una volta di proprietà dell'Opera Nazionale Combattenti e poi passato alla Regione, che lo ha da tempo inserito nell'elenco del “patrimonio disponibile immobili ad uso abitativo” e dunque ricompreso “nell’elenco dei beni immobili soggetti ad alienazione”, quindi da vendere. Si tratta del primo piano dell'immobile in via degli Oleandri 14, grande circa 233 metri quadrati, che potrebbe essere destinato ad attività istituzionali o sociali.

Era stato il consiglio comunale nel gennaio 2023 ad approvare la proposta di acquisto da inoltrare alla Regione, visto che c'erano dei privati intenzionati ad acquistare la struttura. Tuttavia il Comune ha potuto esercitare un diritto di prelazione rispetto ai privati, potendo godere anche dello sconto del 50 per cento sul prezzo di acquisto. Stando alla valutazione fatta dall'agenzia delle entrate, quella porzione di edificio, vista anche la sua posizione centrale, poteva essere messa in vendita a circa 308 mila euro. Grazie all'opportunità offerta dalla normativa in materia, il Comune potrà concludere l'acquisto alla metà del prezzo, 154 mila euro.

Con la delibera di consiglio del 2023, presentata dall'allora assessore al patrimonio Luana Caporaso, il Comune dichiarava la volontà di destinare l’immobile di via degli Oleandri 14 ad attività istituzionale e quindi a “sede di attività sociali, culturali e ricreative a disposizione di tutta la collettività, consentendo la realizzazione di un polo aggregativo”.

“La richiesta di acquisto dell’unità immobiliare inoltrata dal Comune di Aprilia – si legge sull'atto regionale che autorizza la vendita – risulta essere finalizzata a scopi istituzionali e dunque rispondente a quanto stabilito dal regolamento regionale in materia di alienazione a favore di Enti pubblici, dei beni del patrimonio disponibile regionale”. La Regione, vista la richiesta del Comune di Aprilia del 3 aprile scorso, ha anche autorizzato il pagamento dell'immobile in dieci rate annuali. L'unico vincolo del Comune è di non rivendere l'edificio.

Che cosa ne farà ora l’amministrazione comunale? Non c’è un vero e proprio progetto, ma di certo uno spazio a poche decine di metri dalla sede del Comune potrebbe essere destinato, ad esempio a sede della Pro Loco, o a “casa delle associazioni”. Sarà l’amministrazione a stabilirlo.