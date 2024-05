Giovedì 23 Maggio 2024, 07:55

Ancora un passo in avanti per la rinascita dell’area industriale dismessa sulla Pontina, a pochi chilometri da Borgo Piave ma tecnicamente nel territorio del Comune di Cisterna, di proprietà della società Giafra. Si tratta del sito ex Circeo Filati, destinato a trasformarsi in parco commerciale e parco naturale.

Dopo che il consiglio comunale ha approvato l’accordo di programma necessario per la convocazione della seconda conferenza dei servizi in Regione, sospesa lo scorso anno in attesa del completamento della bonifica, erano stati aperti i termini per le osservazioni al progetto da parte dei privati. Nessuna osservazione è stata presentata e quindi gli uffici comunali hanno potuto concludere la procedura senza ulteriori ritardi. Eventuali osservazioni avrebbero comportato altri mesi di attesa e un ulteriore consiglio comunale.

Nulla di tutto questo, come ha comunicato il dirigente del settore 3 del Comune di Cisterna Luca De Vincenti alla Direzione regionale Ambiente della Regione, a cui ora è passata nuovamente la palla e che dovrà convocare la terza e ultima conferenza dei servizi, quella che dovrà autorizzare o meno l'intervento urbanistico e far rinascere un sito dismesso, trasformandolo in un centro commerciale.

La Conferenza dei Servizi sarà il via libera ufficiale, probabilmente entro due mesi, alla costruzione del nuovo centro commerciale, che sorgerà su 41mila metri quadrati di superficie coperta, 337 mila metri cubi, quasi 130 mila metri quadrati di parcheggi e un centinaio di negozi. Il Comune di Cisterna, nel frattempo, ha approvato la variante urbanistica. Nello studio redatto da Giafra si spiega come sarà il nuovo “Parco Commerciale” che sorgerà al posto «di un’area industriale in disuso e fortemente in stato di degrado».

Il complesso industriale era costituito da «otto blocchi di edifici dismessi con una superficie coperta complessiva di 21.695 mq, per una cubatura totale esistente pari a 150.172». Il progetto prevede la demolizione degli edifici e la successiva realizzazione di due edifici che ospiteranno «attività commerciali di media e grande vendita» circondati da un parco. L’investimento dovrebbe aggirarsi intorno ai cento milioni di euro. Nello studio vengono indicati anche i numeri relativi al personale che troverà lavoro: 20 addetti nel supermercato, 186 “food court”, 225 per i negozi. In tutto 439 addetti senza contare il cinema.