Venerdì 24 Maggio 2024, 08:45

Una talea dell'albero di Giovanni Falcone, gemma del Ficus macrophylla che cresce in via Notarbartolo, davanti alla casa dove viveva il giudice di Palermo. È quella donata ieri dal comando provinciale dei carabinieri al Comune di Latina, come simbolo della stretta connessione tra l'impegno nella lotta alle mafie e la salvaguardia dell’ambiente.

Un regalo consegnato a margine della cerimonia commemorativa per l’anniversario della strage di Capaci, andata in scena in mattinata all'interno del parco Locatelli, in Q4.

Presenti il sindaco Celentano, il procuratore De Falco e il prefetto Falco, oltre al comandante della guardia di finanza Marchetti e quello dei carabinieri Angelillo. «Non siamo qui per vivere la tragedia di quel passato: siamo qui perché quel ricordo serva ad effettuare un esercizio di memoria verso il futuro, per dire no ad ogni forma di prevaricazione e, quindi, dalle mafie in qualunque modo intese» le parole del colonnello dell'Arma, che non ha mancato di ringraziare autorità, forze di polizia e soprattutto una classe secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo "Don Milani”, presente alla cerimonia.

Dopo la deposizione di una corona d'alloro al monumento dedicato ai “Martiri di Fiesole”, c’è stata la piantumazione della talea dell’albero di Giovanni Falcone, che si trova davanti alla casa dove viveva il giudice antimafia. Una piantina con lo stesso corredo genetico di quella originale e, di conseguenza, con il medesimo valore simbolico di legalità e libertà, al fine di mantenere vivo il ricordo di tutti coloro che hanno pagato con la vita la lotta alle mafie e alla criminalità.