Bimbo di 5 anni si sente male all'asilo, trasferito in elicottero a Roma

Accusa un malore improvviso all'asilo, un bimbo di cinque anni è stato trasferito all'ospedale Gemelli di Roma in eliambulanza. Grande tensione questo pomeriggio nella scuola materna Arcobaleno di via dei Mille, ad Aprilia, dove un bambino si è sentito male mentre era in classe. Le maestre del plesso, subito accortesi della gravità della situazione, hanno immediatamente chiamato il personale medico del 118.

Sul posto, oltre all'ambulanza, sono sopraggiunti i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, un'auto medica e una eliambulanza. Una volta stabilizzato, il piccolo è stato trasferito all'ospedale Gemelli di Roma per maggiori accertamenti. Il bimbo alla sua partenza era comunque cosciente.