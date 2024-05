Martedì 21 Maggio 2024, 00:25

Ha atteso che tornassero per saldare il conto della cena. Ma ieri mattina, dopo aver aspettato qualche ora invano, si è presentato nella caserma dei carabinieri di Aprilia e ha formalizzato la denuncia contro i due ragazzi autori della bravata andata in scena sabato sera.

I due, protagonisti in negativo di questa vicenda, avevano cenato da Yummy, un noto ristorante orientale situato a poca distanza da piazza Roma. Un pasto ricco a vedere lo scontrino della loro consumazione: ravioli al vapore, gamberi sale e pepe grigliati, gamberi al sugo piccante alla piastra, pollo alle mandorle, spaghetti ai frutti di mare alla piastra, un amaebi sashimi, del sake, patate fritte, un po’ di maguro fire venere e poi tre bottiglie di vino bianco, della sprite, latte di cocco, una torta al pistacchio e una al cocco. Totale poco più di centocinquanta euro da dividere in due persone.

Peccato che al momento di pagare hanno pensato bene di darsela a gambe, approfittando di un momento di disattenzione del personale del ristorante. I camerieri, non appena si sono accorti della loro fuga, li hanno inseguiti per le strade del centro, riuscendo a bloccare uno dei due giovani e chiedendo l’intervento dei carabinieri. I due sono poi stati inchiodati anche delle telecamere del sistema di videosorveglianza posizionate sia all’interno che all’esterno del locale. Il titolare dell’attività le ha immediatamente visionate e ha riconosciuto i due “fuggiaschi”.

Poi ha pubblicato le loro foto sui social chiedendo loro di tornare l’indomani per saldare il conto, altrimenti avrebbe sporto denuncia. Cosa che però non è avvenuta. Per questo, ieri in tarda mattina si è recato in caserma dove ha formalizzato una denuncia nei loro confronti per insolvenza fraudolenta. Una cena che rischia di costare cara ai due ragazzi.