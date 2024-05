Martedì 21 Maggio 2024, 09:20

Con l'arrivo dell'estate, Terracina si prepara ad accogliere un numero maggiore di visitatori, ma anche a mettere in campo una serie di iniziative per migliorare la sicurezza e la mobilità nei luoghi più frequentati. Da giugno entreranno in servizio due nuovi agenti di Polizia Locale a tempo indeterminato assunti tramite concorso pubblico e otto vigili stagionali: quattro di loro saranno in servizio fino a novembre e gli altri quattro fino alla fine dell’anno. Questo incremento temporaneo del personale è stato pianificato per garantire una presenza costante e capillare sul territorio durante i mesi estivi, quando la popolazione della città cresce sensibilmente a causa del turismo.

Non è l’unica novità che riguarda la polizia locale: in concomitanza con l’inizio della stagione estiva, riprendono infatti i servizi della Polizia Locale con la Microcar elettrica, un’innovazione che ha già dimostrato la sua utilità negli anni passati; tutto ciò non solo intende rispondere alle esigenze di un’affluenza turistica crescente, ma anche per porsi come modello di sostenibilità urbana.

La piccola auto elettrica, a zero emissioni, è infatti particolarmente efficace nei vicoli stretti del centro storico di Terracina, dove le dimensioni ridotte delle strade rendono difficile l'accesso ai veicoli tradizionali. La Microcar viene inoltre impiegata sul lungomare, dove offre maggiore autonomia durante gli spostamenti, permettendo agli agenti di monitorare e intervenire con maggiore agilità. Il veicolo elettrico, assegnato esclusivamente per servizi speciali, non viene utilizzato per le operazioni di polizia stradale o pronto intervento, ma rappresenta uno strumento aggiuntivo che contribuisce a migliorare la qualità della vita sia per i residenti che per i turisti. Questa iniziativa è parte di un più ampio piano di intensificazione dei servizi, già programmato dal comandante Michele Orlando.

«Siamo pronti ad affrontare la stagione estiva con un potenziamento significativo del nostro organico e con strumenti innovativi come la Microcar elettrica» ha dichiarato il comandante della polizia locale di Terracina Michele Orlando. «Il nostro obiettivo è garantire una presenza costante e visibile della Polizia Locale nei punti nevralgici della città, per assicurare la massima sicurezza a tutti».