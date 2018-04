Canottaggio: al meeting nazionale di Piediluco pioggia di medaglie per i pontini

di Ebe Pierini

Archiviato a Piediluco, nel week end appena trascorso, il primo meeting nazionale di canottaggio che precede la regata internazionale Memorial Paolo d’Aloja in programma per il prossimo fine settimana. Come sempre hanno brillato gli atleti delle società sportive pontine. Nel doppio femminile leggero Federica Cesarini, Fiamme Oro, e Valentina Rodini, Fiamme Gialle, olimpionica a Rio 2016, hanno conquistato l’oro. Nel doppio pesi leggeri maschile si impongono Pietro Willy Ruta, Fiamme Oro e Stefano Oppo, Carabinieri, vicecampioni mondiali in carica. Argento per Catello Amarante della Marina Militare e bronzo per Martino Goretti e Andrea Micheletti delle Fiamme Oro. Nel doppio senior maschile primo gradino del podio per Luca Rambaldi delle Fiamme Oro. Bronzo per i due atleti delle Fiamme Gialle Giacomo Gentili e Romano Battisti. Nel quattro senza senior maschile oro per Emanuele Liuzzi, Fiamme Oro, Luca Parlato, Marina Militare e Paolo Perino, Fiamme Gialle. Secondo posto per il quattro senza azzurro vicecampione mondiale in carica di Marco Di Costanzo e Matteo Castaldo, Fiamme Oro; Domenico Montrone, Fiamme Gialle e Giovanni Abagnale, Marina Militare. Nell’ultima gara di giornata medaglia d’oro per l’otto assoluto bronzo iridato con a bordo Mario Paonessa e Paolo Perino, Fiamme Gialle; Luca Parlato, Marina Militare; Emanuele Liuzzi, Fiamme Oro. Oro nell’8 senior femminile per Federica Cesarini e Valentina Rodini. Nel singolo ragazzi medaglia d’oro per Matteo Sartori, Fiamme Gialle, figlio del campione olimpico Alessio Sartori, oggi vicesindaco di Sabaudia.

Luned├Č 9 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:15



© RIPRODUZIONE RISERVATA